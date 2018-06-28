Мэй пообещала принять меры для защиты прав подозреваемых в терроризме

ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании тщательно изучит доклад парламентского комитета по разведке и безопасности и представит собственные предложения по улучшению ситуации с обращением военных с задерживаемыми по подозрению в терроризме, говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, переданном в РИА Новости.

В опубликованном в четверг докладе комитета указывается, что сотрудники британской разведки знали о ненадлежащем обращении с задержанными по подозрению в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, однако не делали ничего, чтобы этому воспрепятствовать. Также авторы документа отмечают, что в 232 случаях британские представители участвовали в опросах задержанных, уже зная о ненадлежащем обращении с ними или подозревая факты нарушений. При этом Великобритания 198 раз получала разведывательную информацию от иной стороны, зная, что эта информация была добыта с помощью пыток. В докладе, публикации которого правозащитники требовали несколько лет, указывается, что руководители минобороны, разведслужб MI5 и MI6 "знали о характере ненадлежащего обращения со стороны представителей США с задержанными, однако мирились с этим". Вместе с тем авторы доклада отмечают, что не нашли никаких свидетельств того, что "сотрудники спецслужб, разведки и минобороны Великобритании напрямую связаны с физически ненадлежащим обращением с задержанными".

"Правительство изучит заключения и рекомендации комитета, обратив внимание на то, что в докладе содержится ряд вопросов к единому своду правил (которыми руководствуются с 2010 года силовые службы и которые позволяют предотвратить факты ненадлежащего обращения с подозреваемыми – ред.), но высказано мнение, что эти претензии должны рассматриваться как стимул к усовершенствованию свода", — говорится в заявлении Мэй.

Отметив, что контроль за соблюдением единого свода правил – это зона ответственности комиссара, наделенного полномочиями проводить досудебные расследования, премьер поручила cэру Адриану Фалфорду разработать и представить правительству свои предложения по улучшению свода правил с учетом сегодняшнего доклада комитета.

"Правительство полностью изучит доклады и официально ответит" — отметила Мэй.