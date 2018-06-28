ВСУ начали обстрел окраин Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики начали обстрел окраин города Горловка, заявил РИА Новости представитель городской администрации.

"В настоящее время со стороны позиций вооруженных сил Украины идет обстрел района шахты "Глубокая" (окраина города Горловки. — Прим. ред.). Более подробная информация уточняется", — заявил собеседник агентства.

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что в результате обстрела были повреждены три жилых дома. В ведомстве также уточнили, что силовики выпустили 10 артиллерийских и танковых снарядов.