В МИД обвинили США в нарушении ДРСМД в Европе

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Вашингтон практически начал восстанавливать инфраструктуру для размещения наземных ракетных установок в Европе, Москва не оставит это без ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выступая в Совете Федерации, он подчеркнул, что "многолетние российские озабоченности в контексте ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) сохраняются в полной мере".

"В свое время в соответствии с ДРСМД США ликвидировали наземную инфраструктуру для универсальных крылатых ракет семейства "томагавк". Это позволило, как тогда казалось, навсегда решить остро стоявшую непосредственно стоявшую в ходе переговоров по ДРСМД проблему неотличимости "томагавков" в наземном и морском вариантах и, соответственно, надежно обеспечить отсутствие потенциала для размещения такого вооружения на суше. Но при сохранении его морской модификации", — сказал Рябков.

"Однако теперь, спустя несколько десятилетий, американская сторона по сути восстанавливает такую инфраструктуру на земле и делает это в нарушение своих обязательств по договору и вопреки достигнутым при выработке ДРСМД пониманиям",- добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, речь в том числе идет о наземном развертывании в составе размещаемых в Европе комплексов ПРО Aegis Ashore, а также многофункциональных пусковых установок Mk-41, которые могут быть задействованы для пуска крылатых ракет средней дальности.

"Речь идет о появлении американской ракетной и противоракетной инфраструктуры в непосредственной близости от наших рубежей. Это крайне дестабилизирующий шаг, который мы не сможем оставить без ответа", — подчеркнул замглавы МИД РФ.