Сеул не согласен платить за силы США при отсутствии учений, пишут СМИ

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Южная Корея не согласна платить США за переброску на ее территорию американских стратегических вооружений в условиях прекращения совместных военных учений, сообщил агентству Рёнхап информированный источник по итогам переговоров двух стран о затратах на совместную оборону.

Переговоры проходили 26-27 июня в Сеуле по поводу того, сколько Южная Корея должна платить американцам за военное присутствие в 2019 году.

Поскольку США обещали приостановить военные учения на Корейском полуострове для налаживания диалога с КНДР, Южная Корея надеялась, что ей не придется платить за переброску на отмененные учения стратегических арсеналов США.

Как отмечает агентство Рёнхап, Южная Корея настаивала на том, что переговоры о совместном разделении затрат США и Южной Кореи должны вестись о стоимости пребывания 28 тысяч американских военнослужащих, а по вопросу о стратегических силах. Американцы согласились с тем, что ситуация на полуострове развивается в позитивном направлении, но США проявляют осторожность и хотят еще подождать.

"Сейчас стороны проходят нелегкий процесс усилий по сглаживанию позиций на основе взаимного уважения и доверия", — приводит агентство слова источника.

В ходе переговоров США подтвердили, что у них нет планов сокращения своих войск в Корее, Вашингтон будет выполнять свои обязательства по защите Южной Кореи.

Следующий раунд переговоров состоится в течение июля в США.

По данным Рёнхап, в 2018 году расходы Южной Кореи на военное присутствие США в этой стране составили 960 миллионов вон или 861 миллион долларов.