МЧС доставило гуманитарную помощь в Донбасс

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Автомобили 78-й колонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Они привезли для жителей юго-востока Украины более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов и медикаментов", — сказал собеседник агентства. По его словам, доставка гуманитарной помощи прошла в штатном режиме.

В МЧС подчеркнули, что все автомобили прошли на российско-украинской границе на двух пунктах пропуска — "Донецк" и "Матвеев Курган" — досмотр, причём проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

"Сейчас на складах идёт разгрузка автомобилей в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи. Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область", — отметил представитель министерства.