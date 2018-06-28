Норвегия примет часть мигрантов с судна Lifeline

МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Норвегия примет 15 мигрантов с зашедшего на Мальту судна Lifeline по ежегодной предусмотренной в бюджете квоте, говорится в сообщении главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.
Глава МИД подчеркнула, что на этот шаг норвежские власти идут в свете сложной гуманитарной катастрофы, а также из солидарности к европейским партнерам. "Миграционные вызовы требуют принятия мер на европейском уровне, и сейчас мы делаем вклад в общеевропейское разрешение ситуации", — приводятся в сообщении слова Серейде.
Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями.
Утром 27 июня судно получило разрешение войти в территориальные воды Мальты. Lifeline ожидало этого разрешения с утра 26 июня, когда капитан заявил, что множество людей на борту страдают морской болезнью.