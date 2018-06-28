Трамп оценил возможность поладить с Россией

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что шанс поладить с Россией — хорошая вещь.

"Поладить с Россией, Китаем — это хорошо, это не плохо", — сказал он, выступая перед сторонниками в Фарго (штат Северная Дакота).