МЧС отправило в Донбасс 78-ю автоколонну с гуманитарной помощью

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. МЧС России направило 78-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Автомобильная колонна МЧС России вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 мск, сейчас машины следуют к российско-украинской границе, где на двух пунктах пропуска Донецк и Матвеев Курган будет проводиться таможенный досмотр всей техники и груза, как этого требует международное законодательство по доставке гуманитарной помощи", — сказал представитель МЧС. После этого машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

В этот раз грузовые автомобили везут для жителей Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, в составе которого детские продуктовые наборы и медикаменты. За рулем машин находятся опытные водители-спасатели, которые неоднократно доставляли помощь для жителей юго-востока Украины.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 77 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 75 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.