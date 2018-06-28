Экс-госсекретарь США Керри поддерживает проведение саммита Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри выразил поддержку проведению встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и подчеркнул важность взаимодействия двух стран.
Керри подчеркнул большую работу, проделанную Россией по иранской ядерной сделке, Парижскому соглашению, декларированию химического оружия в Сирии и другим вопросам.
При этом бывший госсекретарь подчеркнул, что встреча Трампа и Путина пройдет на фоне изоляции США от союзников после саммита G7 и выхода Вашингтона из сделки с Ираном по ядерной программе. Керри полагает, что такая ситуация может поставить США в невыгодное положение в ходе двусторонних переговоров.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны достигли договоренности о времени и месте проведения саммита и об этом объявят в четверг.