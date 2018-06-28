США отложили переговоры с Индией в формате "два плюс два"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США отложили проведение первой встречи глав оборонных и дипломатических ведомств США и Индии в формате "два плюс два" на неопределенный срок, сообщил индийский МИД.

"Госсекретарь США Майк Помпео недавно связался с министром иностранных дел Индии Сушмой Свараджи, чтобы выразить свое сожаление по поводу того, что США вынуждены отложить переговоры с Индией в формате "два плюс два" по неустранимым причинам", — сообщил в своем Twitter официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

Он добавил, что Помпео "попросил понимания" у министра Свараджи. По его словам, стороны согласились в ближайшее время определить новые даты проведения переговоров в США или в Индии, которые устроили бы обе стороны.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и министр обороны страны Нирмала Ситхараман должны были 6 июля посетить Вашингтон для проведения переговоров в формате "2+2" со своими коллегами — госсекретарем США Майклом Помпео и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Новый формат диалога был согласован двумя странами во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон 25-26 июня 2017 года.

Как сообщалось ранее, после согласования в мае поставок РФ в Индию зенитных комплексов С-400 на шесть миллиардов долларов Вашингтон выражал недовольство оборонным сотрудничеством Москвы и Дели и предупреждал, что закупки Индией российских вооружений могут повлечь за собой введение санкций против этой страны.