Небензя оценил доклад ООН о выполнении Ираном ядерной сделки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несбалансированным представленный секретариатом организации доклад о выполнении Ираном иранской ядерной сделки.

Принятая в 2015 году резолюция СБ ООН 2231 зафиксировала основные положения иранской ядерной сделки. В ходе заседания в среду заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло представила доклад, в котором перечислила несколько сообщений о предполагаемых нарушениях Ираном положений соглашения. При этом она подчеркнула, что "у секретариата нет подтверждений" того, что эти действия были совершены после вступления положений в силу.

"В целом доклад по своему характеру откровенно несбалансированный и отражает еще больше необоснованных обвинений против Ирана, вместо того чтобы попытаться представить объективную картину ситуации в отношении выполнения 2231. Этот подход тем более необъясним, что ни один из представленных примеров предполагаемых нарушений Ираном резолюции не подтвержден", — сказал Небензя на брифинге.

Россия "настаивает на том, что в докладе не должно содержаться информации, полученной из открытых источников" или отсылок к данным, представленным разными странами, "если она не проверена или ее невозможно проверить", добавил он.

Ранее доклад МАГАТЭ о резолюции 2231 подтвердил полное соблюдение Ираном своих обязательств.