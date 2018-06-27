Эксперт прокомментировал решение о расширении мандата ОЗХО

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Доктор политических наук и профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT решение о расширении мандата ОЗХО.

Ранее на специальной сессии конференции стран-участников Конвенции о запрещении химоружия в Гааге было принято предложение Великобритании о расширении мандата ОЗХО, которое позволит организации устанавливать виновных в химатаках.

"Расширение может происходить только в случае, если репутация экспертов, которые будут пользоваться этими полномочиями, безупречна. Но я не отношусь к этим поправкам позитивно, так как ОЗХО, по сути, ещё не определилась — она на стороне закона или подыгрывает западной политической конъюнктуре", — заявил Манойло.

По его мнению, уже имевшихся у ОЗХО предположений было достаточно для проведения исчерпывающих расследований.

При этом Манойло заявил, что выходить из состава ОЗХО России не следует, так как эта площадка дает возможность отстаивать свою точку зрения.