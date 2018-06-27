На Украине журналиста Муравицкого отпустили под домашний арест

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Журналист Василий Муравицкий, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, освобожден под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Ранее СМИ сообщили, что Житомирский суд отпустил журналиста Василия Муравицкого под домашний арест до 25 августа.

"Как раз Василия Муравицкого сейчас везу домой. Освободили его из-под содержания под стражей, (заменили) на домашний арест. В данный момент как раз сейчас его перевозим домой", — сказал Доманский.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.