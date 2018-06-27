Отношения между Россией и Турцией находятся на пике, считает посол страны

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отношения между Россией и Турцией находятся на пике, заявил посол Турции в РФ Хюсейн Дириоз.

"Отношения между нашими странами достигли нового пика", — заявил посол на вечере российско-турецкой дружбы, отметив необходимость их дальнейшего развития. Дипломат отметил, что у лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина отличные отношения.

По его словам, всего в Турции в 2018 году ожидают 6 миллионов российских туристов.

Он начал свою речь на русском языке словами "дорогие друзья". Дириоз выразил надежду, что через год выступит с речью на русском языке. Пока же он с трудом прочитал слово "Россотрудничество". "Я много раз тренировался, но…", — отметил посол. Завершил он речь также на русском, сказав "большое спасибо".