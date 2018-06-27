Помпео рассказал журналистам о неких "протестах" в Иране

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в среду вновь заявил о якобы продолжающихся "акциях протеста" в Иране.
Госсекретарь осудил иранские власти за "тактику подавления, заключения протестующих в тюрьму и отрицание недовольства иранцев". При этом Помпео не уточнил, на чем основаны данные о протестах.
По словам Науэрт, информация исходит от "источников американского правительства". На прямой вопрос, не является ли эта "статистика" исключительно анализом Twitter-аккаунтов иранской оппозиции, Науэрт заявила, что не может углубляться в такую дискуссию.