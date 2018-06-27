Вучич заверил Госдеп, что постарается достичь компромисса по Косово

БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом пообещал, что приложит все усилия к достижению компромиссного решения по вопросу Косово, сообщил кабинет главы сербского государства.
"Представитель американского руководства приветствовал продолжение диалога между Александром Вучичем и Хашимом Тачи и отметил, что США надеются, что (процесс. – Прим. ред.) дойдет до компромиссного решения", — говорится в сообщении кабинета сербского президента.
"Я известен как человек, который не является большим оптимистом, но мы приложим много энергии, усилий и труда, чтобы достичь компромиссного решения", — цитирует пресс-служба ответ Вучича.
Ранее вице-премьер Косово Энвер Ходжай заявил, что заключительный этап переговоров Белграда и Приштины начнется в июне и должен завершиться в конце текущего или середине следующего года взаимным признанием. Власти Сербии многократно отрицали возможность признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.