Вучич заверил Госдеп, что постарается достичь компромисса по Косово

БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом пообещал, что приложит все усилия к достижению компромиссного решения по вопросу Косово, сообщил кабинет главы сербского государства.

Вучич и Митчелл провели в среду телефонный разговор о ситуации в регионе и ходе диалога с властями самопровозглашенной республики в Брюсселе. Последняя встреча между президентом Сербии и главой Косово Хашимом Тачи прошла 24 июня без конкретных результатов.

"Представитель американского руководства приветствовал продолжение диалога между Александром Вучичем и Хашимом Тачи и отметил, что США надеются, что (процесс. – Прим. ред.) дойдет до компромиссного решения", — говорится в сообщении кабинета сербского президента.

"Я известен как человек, который не является большим оптимистом, но мы приложим много энергии, усилий и труда, чтобы достичь компромиссного решения", — цитирует пресс-служба ответ Вучича.

Президент Сербии также поблагодарил Митчелла за интерес к переговорам и согласился, что Белград и Вашингтон должны чаще обмениваться информацией о ходе диалога с Приштиной.

Ранее вице-премьер Косово Энвер Ходжай заявил, что заключительный этап переговоров Белграда и Приштины начнется в июне и должен завершиться в конце текущего или середине следующего года взаимным признанием. Власти Сербии многократно отрицали возможность признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.

Заключение "всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной" является официальным требованием Брюсселя на пути евроинтеграции для Сербии и самопровозглашенной республики.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.