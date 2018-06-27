В МИД раскритиковали прошедшую в Киеве конференцию ОБСЕ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России заявило, что прошедшая в Киеве конференция ОБСЕ по свободе СМИ превратилась в площадку для искусственной политизации проблематики свободы слова.

"Отмечаем безответственный подход ОБСЕ к организации и проведению подобных мероприятий, на которые не допускают заявленных авторитетных участников, одновременно превращая конференцию в площадку для искусственной политизации проблематики свободы слова", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.