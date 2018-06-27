Глава МВД Германии назвал условия для приема мигрантов с судна Lifeline

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал условия, при которых Германия сможет принять мигрантов с судна Lifeline, сообщает издание Spiegel.

"Важно избежать прецедента. Судно следует конфисковать, а команду привлечь к ответственности", — приводит издание слова Зеехофера.

Как сообщает Spiegel, парламентский статс-секретарь в МВД Штефан Майер заявил, что Германия могла бы принять 50 мигрантов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини 22 июня обратился к властям Мальты с призывом открыть свои порты для судна Lifeline одноименной немецкой НПО. Островные власти сначала ответили на предложение Италии отказом.

По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, после захода в порт судно будет подвергнуто досмотру, чтобы точно установить его принадлежность и определить, насколько экипаж соблюдал нормы международного права.

Позже Италия и Мальта договорились принять судно Lifeline у берегов Мальты. При этом Италия обещала принять часть людей с его борта. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция готова разместить несколько десятков мигрантов. Позднее Португалия и Ирландия присоединились к списку стран, готовых оказать помощь мигрантам с судна.

Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями, которые запрещают ливийской береговой охране осуществлять операции, связанные со "спасением мигрантов". На борту находятся 234 мигранта, среди которых много детей и женщин, пишет Times of Malta.