Глава МВД Германии назвал условия для приема мигрантов с судна Lifeline

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал условия, при которых Германия сможет принять мигрантов с судна Lifeline, сообщает издание Spiegel.
"Важно избежать прецедента. Судно следует конфисковать, а команду привлечь к ответственности", — приводит издание слова Зеехофера.
Как сообщает Spiegel, парламентский статс-секретарь в МВД Штефан Майер заявил, что Германия могла бы принять 50 мигрантов.
По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, после захода в порт судно будет подвергнуто досмотру, чтобы точно установить его принадлежность и определить, насколько экипаж соблюдал нормы международного права.
Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями, которые запрещают ливийской береговой охране осуществлять операции, связанные со "спасением мигрантов". На борту находятся 234 мигранта, среди которых много детей и женщин, пишет Times of Malta.