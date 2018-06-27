Защита потребовала освободить обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама, пишут СМИ

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости. Защита двух женщин, обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, потребовала в среду их освобождения, передает японское агентство Киодо.

По его данным, адвокаты индонезийки Сити Аисьи и вьетнамки Зуан Тхи Хыонг настаивают на том, что убийство Ким Чен Нама было якобы подстроено Северной Кореей, а подзащитные были обмануты и думали, что участвуют в съемках розыгрыша в аэропорту Куала-Лумпура.

Судья должен вынести свое решение в следующем месяце, уточняет агентство.

Как сообщалось ранее, Сити Аисья и Зуан Тхи Хыонг 13 февраля 2017 года набросились в аэропорту на мужчину азиатской внешности и намазали его лицо жидкостью, которая, как впоследствии выяснилось, содержала нервно-паралитическое вещество VX. Мужчина скончался, в нем признали Ким Чен Нама, хотя по паспорту у него значилась другая фамилия.

По словам обвиняемых, они не знали, что жидкость, переданная им северокорейским агентом, была ядовитой. Всего в аэропорту было четверо северокорейских граждан, которые после убийства переоделись и покинули страну. В отличие от них, Аисья и Зуан Тхи Хыонг не меняли своей одежды сразу после нападения на Ким Чен Нама и не стали прятаться. Более того, вьетнамка Хыонг через два дня вернулась в аэропорт, где ее и арестовали, поскольку ей были обещаны новые съемки розыгрышей.

"За годы нашей практики мы не припомним ни одного случая, когда обвиняемый совершал убийство при свете дня под камерами слежения и возвращался на место преступления двое суток спустя опять-таки при таких же обстоятельствах — средь бела дня и в поле зрения камер слежения", — приводит Киодо слова адвоката Хыонг.

КНДР официально отвергла причастность к смерти своего гражданина, предположив, что преступление подстроили южнокорейские спецслужбы. Именно СМИ Южной Кореи первыми начали сообщать об убийстве Ким Чен Нама до того, как полиция Малайзии сделала какие-либо заявления.

Ким Чен Нам, которого долгое время считали возможным преемником бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, проживал в последнее время в Макао, не занимался политикой и владел бизнесом, пока не скончался при странных обстоятельствах в аэропорту Куала-Лумпура.