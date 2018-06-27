В Нигерии более 200 человек погибли при столкновениях пастухов и фермеров

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Число погибших в результате нападения пастухов-кочевников на общину фермеров в центральной части Нигерии превысило 200, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на губернатора штата Плато Симона Лалонга.

Ранее сообщалось, что в субботу в ходе столкновения мусульманских пастухов-кочевников и христианских фермеров погибли 86 человек.

В обращении к президенту Нигерии Мухаммаду Бухари губернатор заявил, что сожалеет "о потере более 200 человек", убитых во время нападения. Лалонг добавил, что он обеспокоен "повторяющимися атаками, которые дают возможность криминальным элементам совершать преступления среди жителей Плато". Еще более тревожно, по словам губернатора, что последние атаки совершались с применением современного оружия.

Нападение пастухов-кочевников 23 июня стало одним из последних в продолжительной борьбе за землю и ресурсы. За последние несколько десятилетий насилие, вызванное этническими, религиозными и политическими мотивами, привело к гибели многих тысяч человек. По мнению наблюдателей, эта проблема может затмить те, что причинили действия радикальной исламистской группировки "Боко Харам".