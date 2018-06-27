Правительство Швейцарии отклонило инициативу о запрете бурки

Женщина в хиджабе на одной из улиц в Европе. Архивное фото

Женщина в хиджабе на одной из улиц в Европе. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Федеральный Совет (правительство) Швейцарии отклонил общественную инициативу по полному запрету бурки в общественных местах в стране и предложил кантонам самим принимать решение в данном вопросе, говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства.

Как отмечается, по итогам заседания в среду правительство решило отклонить общественную инициативу о запрете скрывать лицо в общественных местах. Документ был предложен группой Egerkingen при участии представителей консервативной Народной партии Швейцарии, которая имеет большинство в парламенте страны. Он набрал свыше 100 тысяч подписей граждан, что достаточно для выдвижения темы на федеральный референдум, на котором обсуждаются в том числе вопросы изменения конституции страны.

Решение Федерального Совета означает, что на референдум данная инициатива не попадет.

"Целью инициативы является установление общего запрета, что будет записано в конституции страны и выльется в правило для всех кантонов. Это то, против чего выступает Федеральный Совет. В Швейцарии законодательство, регулирующее поведение в общественных местах, традиционно является сферой ответственности кантонов. В будущем кантоны должны продолжать иметь возможность решать самим, хотят ли они запрещать закрывать лица", — отмечается в заявлении Совета.

Правительство при этом признает, что сокрытие лица может вызывать проблемы, и считает неприемлемым, когда женщин заставляют скрывать лица. В Федеральном Совете подчеркивают, что "это наказуемое злодеяние", которое карается заключением под стражу на срок до трех лет или денежным штрафом.

Ранее в Швейцарии несколько кантонов проголосовали за запрет ношения бурки в общественных местах. В частности, такое решение было принято в Санкт-Галлене и Тичино, а в кантонах Цюрих и Золотурн такое предложение было отклонено.