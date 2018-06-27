Правительство Швейцарии отклонило инициативу о запрете бурки

ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Федеральный Совет (правительство) Швейцарии отклонил общественную инициативу по полному запрету бурки в общественных местах в стране и предложил кантонам самим принимать решение в данном вопросе, говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства.
Решение Федерального Совета означает, что на референдум данная инициатива не попадет.
"Целью инициативы является установление общего запрета, что будет записано в конституции страны и выльется в правило для всех кантонов. Это то, против чего выступает Федеральный Совет. В Швейцарии законодательство, регулирующее поведение в общественных местах, традиционно является сферой ответственности кантонов. В будущем кантоны должны продолжать иметь возможность решать самим, хотят ли они запрещать закрывать лица", — отмечается в заявлении Совета.
Ранее в Швейцарии несколько кантонов проголосовали за запрет ношения бурки в общественных местах. В частности, такое решение было принято в Санкт-Галлене и Тичино, а в кантонах Цюрих и Золотурн такое предложение было отклонено.