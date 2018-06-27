МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США могут попытаться убедить Индию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских систем противоракетной обороны THAAD, пишет The Economic Times.

Журналистам издания удалось выяснить, что противоракетная оборона будет обсуждаться шестого июля на встрече американцев с министром иностранных дел Индии Сушмой Свараджи и министром обороны Нирмалой Ситхамаран в Вашингтоне.

В США предполагают, что, если бы они раньше предложили THAAD Индии, та могла бы отказаться от сделки с Россией.

С-400 эффективна против большего количества воздушных целей, в частности, истребителей вроде F-18 или F-35, отмечают в статье.

"Сделка по С-400 стала играть важную политическую роль в США. Конгресс обсуждает законопроект о санкциях против российских оборонных организаций, который также может затронуть оборонные организации в других странах", — пишет The Economic Times.

Источники издания, связанные со сделкой России и Индии, отметили, что со стороны США "неблагоразумно" ждать от Нью-Дели отказа от сотрудничества с давним и надежным партнером.

Россия и Индия согласовали условия поставки С-400 на шесть миллиардов долларов в мае этого года. США выражали протест против этой сделки, но в Индии заверили, что не откажутся от покупки российских ЗРК.