Си Цзинпьин оценил отношения Китая и США

ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Между Соединенными Штатами и Китаем значительно больше общих интересов, чем разногласий, заявил в среду председатель КНР Си Цзинпьин во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, прибывшим с визитом в Китай.

"У Китая и США есть широкие общие интересы. Точек соприкосновения между двумя странами намного больше, чем противоречий. Просторный Тихий океан может вместить и Китай, и США и другие страны. Китай и США должны развивать двусторонние отношения, придерживаясь принципов взаимоуважения и взаимной выгоды", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте министерства обороны КНР.

Он добавил, что, говоря об общих интересах, Китай вовсе не уклоняется от существующих между двумя странами разногласий.

Визит Мэттиса, который пробудет в Китае до 28 июня, проходит на фоне очередного обострения торгового конфликта между двумя странами.