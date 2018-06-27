Си Цзинпьин оценил отношения Китая и США

ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Между Соединенными Штатами и Китаем значительно больше общих интересов, чем разногласий, заявил в среду председатель КНР Си Цзинпьин во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, прибывшим с визитом в Китай.
Он добавил, что, говоря об общих интересах, Китай вовсе не уклоняется от существующих между двумя странами разногласий.
Визит Мэттиса, который пробудет в Китае до 28 июня, проходит на фоне очередного обострения торгового конфликта между двумя странами.