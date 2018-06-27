КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Transparency International Украина, "Центр противодействия коррупции" и "Автомайдан" подали иск на президента Украины Петра Порошенко в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Как сообщил "Центр противодействия коррупции", такое решение приняли из-за назначения экс-председателя Донецкой областной госадминистрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

По данным ведомства, у нового главы НАБ нет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, что необходимо по законодательству.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко оспорить в суде, а вместе с этим — и весь вывод аудита", — отметил председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Порошенко 14 июня принял отставку Жебривского с должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации. Он занимал ее с июня 2015 года.