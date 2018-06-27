МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новая стратегия НАТО по военно-воздушным силам говорит о намерении альянса размещать свою авиацию вблизи границ России, однако РФ не стоит вступать в гонку вооружений, поскольку имеющихся разработок достаточно для обеспечения обороноспособности страны, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Во вторник НАТО одобрила новую стратегию по военно-воздушным силам, в которой признается, что на проведение в будущем операций альянса могут оказывать влияние современные системы ПВО и космические средства и впервые после холодной войны могут сложиться условия, когда превосходства в воздухе у альянса может не быть. В сообщении также говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной поддержкой и данными после удара.

"Понятно, что речь идет о том, что необходимо оборудовать базы для размещения самолетов и взлетно-посадочные полосы, вот о чем эта стратегия говорит — будут вокруг Российской Федерации строить аэродромы, новые самолеты и размещать их в непосредственной близости от наших границ. Российской Федерации не нужно впадать в панику, (вступать) в гонку вооружений: системы С-400, С-500 работают, разработки хорошие, поэтому мы способны себя защитить", — заявил РИА Новости Шерин.