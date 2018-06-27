Эксперт прокомментировал намерение Дании заблокировать "Северный поток — 2"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" будет реализован даже в случае, если Дания откажется выдать разрешение на его строительство. Об этом в интервью RT заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Если же Дания откажет из соображений "национальных интересов", "Газпром" сможет обратиться в суд, поскольку на момент подачи заявки таких условий не существовало.
"Кроме того, Дания — не безальтернативный маршрут. Если датчане дают отказ, "Газпром" начинает строить в обход их акватории", — отметил Юшков.
По его мнению, такой вариант может привести к небольшому удорожанию проекта и возможному сдвигу сроков, однако не станет "критичным".
Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что в парламент страны внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию "Северного потока-2".