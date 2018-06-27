На юго-востоке Турции разбился учебный самолет

АНКАРА, 27 июн — РИА Новости. Учебный самолет потерпел крушение в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, пилот погиб, передает в среду агентство Anadolu.

Сообщается, что в район Бесни, где произошла авария, были направлены пожарные, медицинский персонал и спасатели, которые обнаружили пилота погибшим. Самолет принадлежал университету города Газиантеп. По словам ректора университета Али Гюра, из аэропорта Газиантепа вылетели два учебно-тренировочных самолета, принадлежащих факультету аэронавтики. Один из них потерпел крушение, второй благополучно приземлился. Пилоты проходили летную практику в рамках учебного курса. Причина крушения пока не установлена, начато расследование.