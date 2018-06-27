СМИ: в Турции выдали ордеры на задержании 192 военных за связи с Гюленом

АНКАРА, 27 июн — РИА Новости. Прокуратура Турции выдала ордеры на задержание 192 бывших и действующих военнослужащих, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание 99 обвиняемых в связях с FETO санкционировала прокуратура Анкары, среди них — высокопоставленный офицер ВВС и 30 бывших пилотов.

Сообщается также об инициированных прокуратурой провинции Коджаэли на северо-западе страны операциях в 16 провинциях Турции, в ходе которых предполагается задержать еще 71 военного по обвинению в связях с FETO. Еще одна подобная операция по задержанию 22 военнослужащих проводится в 13 провинциях по предписанию прокуратуры провинции Балыкесир,

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.