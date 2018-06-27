В МИД отметили важность бесперебойного финансирования БАПОР

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил важность бесперебойного финансирования Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) для продвижения урегулирования на Ближнем Востоке, сообщает МИД РФ.

"Отмечено, что успешное, бесперебойное и предсказуемое финансирование работы Агентства, выполняющего важную гуманитарную функцию в отношении палестинских беженцев, служит делу продвижения процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе в интересах реализации концепции построения двух государств", — говорится в сообщении ведомства о выступлении Вершинина на заседании спецкомитета Генеральной Ассамблеи ООН по объявлению добровольных взносов в БАПОР.

Замминистра также подчеркнул необходимость поддерживать работу БАПОР на фоне обострения ситуации в секторе Газа и недофинансирования организации, в частности, сокращения взносов США, сообщает МИД.

Заседание прошло в понедельник в Нью-Йорке.