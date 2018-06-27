На Украине обвинили Россию в создании "царства террора"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Антон Геращенко обвинил Россию в создании "царства террора" в Донбассе. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий отметил, что боевые действия на юго-востоке Украины привели к тому, что многие жители этой территории покинули свои дома, однако ответственность за это Геращенко возложил на Москву. При этом политик разделил покидающих Донбасс людей на "хороших", которые переместились в другие регионы Украины, и тех, которые уехали в Россию.

"Многие украинцы (в Донбассе. — Прим. ред.) делают для себя выбор поехать в Российскую Федерацию. Многие, да не все. Большинство уехало — хороших людей — на нашу территорию. У нас больше полутора миллиона беженцев официально зарегистрировано, а если неофициально брать, то, думаю, до двух миллионов. Называются (беженцы. — Прим. ред.) официально "временно перемещенные лица", то есть жители Донбасса, которым пришлось уехать с этой территории, где "царство террора", организованное российскими властями", — заявил депутат.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.