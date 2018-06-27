Эфиопия и Эритрея восстановят авиасообщение

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Авиакомпания Ethiopian Airlines впервые за 20 лет возобновит рейсы в Эритрею, приостановленные из-за конфликта между двумя странами, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во вторник после переговоров с делегацией Эритреи относительно урегулирования территориального спора.

Эритрея в 1952-1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между Эфиопией и Эритреей из-за спора за контроль над пограничными территориями продолжался с 1998 по 2000 год. В результате погибли около 80 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что правящая партия Эфиопии "Революционно-демократический фронт эфиопских народов" (EPRDF) приняла решение о полном принятии и реализации Алжирского соглашения о прекращении военных действий между Эфиопией и Эритреей. В частности, соглашение относит ряд спорных территорий, в том числе город Бадме, к Эритрее. Таким образом, полностью приняв Алжирское соглашение, Эфиопия берет на себя обязательства по выводу войск с территории, принадлежащей по договору Эритрее.

"Эфиопы, которые стремились отправиться в Массауа (город в Эритрее – прим. ред.) на прогулку, призываю вас подготовиться, так как Ethiopian Airlines вскоре организует туда рейсы", — приводит слова премьер-министра агентство Рейтер.

Ахмед также призвал "завершить конфликт с этим поколением". В свою очередь, министр иностранных дел Эритреи Осман Салех заявил, что первые почти за 20 лет переговоры между конфликтующими странами "открыли двери миру".