ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 россиянам около 25 тысяч евро

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 13 россиянам в общей сложности около 25 тысяч евро за незаконное содержание под стражей, говорится в решении суда, опубликованном на сайте.

Суд постановил, что российские власти нарушили статью 5 Европейской конвенции по правам человека (о личной свободе и неприкосновенности граждан в контексте возможного лишения свободы в связи с задержанием и заключением под стражу).

Согласно пресс-релизу суда, истцы из разных регионов страны настаивали на том, что содержались под стражей от семи до 83 часов без официального оформления.

"Суд единогласно встает на сторону истцов… Суд постановил, что имело место нарушение статьи 5… Суд постановил, что государство-ответчик должно выплатить истцам… установленную сумму", — говорится в решении суда.