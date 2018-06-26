СМИ: на Украине пьяный помощник нардепа выстрелил в ребенка

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В городе Вишневое Киевской области помощник народного депутата Юлия Мамчура Олег Штанько выстрелил в 14-летнего ребенка из травматического пистолета, сообщает ТСН.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел на местном стадионе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранил ребенка по неосторожности.

Мальчика ранило по касательной, сейчас ему оказывают медицинскую помощь, помощник Мамчура задержан. Почему он достал пистолет в присутствии ребенка, издание не уточняет.