Хуситы считают, что контроль над портом Ходейда не входит в компетенцию ООН

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене не имеют ничего против ООН как организации, наблюдающей за ситуацией, однако считают, что контроль над портом Ходейда не может входить в ее компетенцию, заявил РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла" Дейфалла аш-Шами.
"Мы не против ООН, но мы говорим, что она должна выполнять доверенную ей роль. Компетенцией ООН не является контроль над чем-либо, ее миссией является наблюдение, мониторинг", — заявил аш-Шами, отметив, что сдача порта неприемлема.
Он добавил, что хуситы изначально выступают против военного решения конфликта и за политическое с "настоящим столом переговоров", за которым уважался бы суверенитет и безопасность страны, а решения принимали сами йеменцы.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне Хади при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.