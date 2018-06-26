Хуситы считают, что контроль над портом Ходейда не входит в компетенцию ООН

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене не имеют ничего против ООН как организации, наблюдающей за ситуацией, однако считают, что контроль над портом Ходейда не может входить в ее компетенцию, заявил РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла" Дейфалла аш-Шами.

Агентство Рейтер ранее сообщало со ссылкой на источники, что хуситы готовы передать ООН контроль над захваченным ими портом Ходейда на Красном море, штурм которого ранее начали правительственные силы.

"Мы не против ООН, но мы говорим, что она должна выполнять доверенную ей роль. Компетенцией ООН не является контроль над чем-либо, ее миссией является наблюдение, мониторинг", — заявил аш-Шами, отметив, что сдача порта неприемлема.

Он добавил, что хуситы изначально выступают против военного решения конфликта и за политическое с "настоящим столом переговоров", за которым уважался бы суверенитет и безопасность страны, а решения принимали сами йеменцы.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне Хади при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.