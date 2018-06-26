Распространение Эболы в Конго удалось сдержать, заявили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 26 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение вспышки смертельной лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго удалось остановить, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Дальнейшее распространение вируса Эболы в большинстве случаев удалось сдержать. Мы выражаем осторожную уверенность в ситуации, и полагаем необходимым продолжать агрессивное реагирование. Опыт показывает, что для начала быстрого распространения вспышки нужен только один случай заражения", — сказал он.

По данным ВОЗ, всего в ДР Конго было выявлено 55 заболевших, из них 38 подтвержденных случаев, 14 возможных, 3 подозрения. От заболевания скончалось 28 человек. Кампания по вакцинации, которую проводит организация в ДРК, уже оказала превентивную помощь 3,28 тысячи человек. Начиная с 6 июня, в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая болезни, вызванной вирусом Эболы. В среду истекает срок наблюдения за возможным возникновением вируса у 161 человека, которые контактировали с заболевшими ранее.