Переговоры с Македонией и Албанией о вступлении в ЕС могут отложить

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Решение министров стран ЕС о запуске переговоров с Македонией и Албанией о вступлении в организацию может быть перенесено, если консенсуса не удастся достичь во вторник, сообщил после переговоров госсекретарь по европейским делам правительства Чехии Алеш Шмелар (Aleš Chmelar).

"Нам нужно принять решение сегодня на уровне Совета ЕС, потому что, с формальной точки зрения, решение о запуске переговоров относится к компетенции Совета по общим вопросам… Но высказывались в ходе обсуждения мнения о рассмотрении решения в следующем месяце или позднее", — сказал он журналистам, подтвердив, что Дания, Франция и Голландия не приняли своего решения во вторник.

"И если не будет достигнуто единогласия ко второй половине дня, я опасаюсь, что это решение может быть перенесено", — сказал он, отметив, что такого развития событий необходимо избежать, в противном случае это будет плохой сигнал для региона.

По словам Шмелара, отсутствие решения о начале переговоров может привести к потере динамики в проведении реформ, которые предпринимают балканские страны. Он подчеркнул, что сомнения ряда стран не должны превалировать над стратегическим интересом установления стабильности в регионе.

Чешский госсекретарь отметил, что без формального решения совета министров его итоговые заключения станут "просто декларацией". Он предположил, что в документе может быть определена "дорожная карта" относительно принятия решения.

Ранее глава МИД Греции Никос Кодзиас сообщил, что 25 из 28 стран ЕС высказались за начало переговоров с Македонией и Албанией, за перенос решения выступили три государства.

В апреле Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). Ранее переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014).