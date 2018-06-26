Россияне не пострадали в железнодорожной аварии в Австрии

ВЕНА, 26 июн — РИА Новости. Граждане РФ не пострадали в результате железнодорожной аварии близ города Санкт-Пёльтен в Нижней Австрии, сообщили во вторник в посольстве России в Вене.

Согласно данным полиции Нижней Австрии, два человека получили серьезные травмы в результате инцидента. Местные СМИ в свою очередь сообщают о порядка 30 легко раненных.

"В связи с железнодорожной аварией вблизи города Санкт-Пёльтена (федеральная земля Нижняя Австрия), в результате которой сошел с рельсов пассажирский состав, сообщаем, что, согласно информации, полученной от управления полиции по району Оберграфендорф, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет", — говорится в сообщении посольства.