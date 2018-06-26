Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил запрет на въезд на территорию Украины сотрудникам российских СМИ Евгению Примакову и Поле Слиер.

"Решительно осуждаем депортацию с Украины журналистов российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полы Слиер ("Раша тудей"), которые прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ. Им запрещен въезд на Украину на 5 лет", — приводятся слова Лукашевича в Twitter постпредства РФ при ОБСЕ.

По словам Лукашевича, действия Киева в отношении журналистов российских СМИ выглядят особенно цинично на фоне того, что они намеревались принять участие в конференции, организованной ОБСЕ.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с отказом сотрудникам российских средств массовой информации во въезде на Украину. Перед этим посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.