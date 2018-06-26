Песков не стал комментировать сообщения СМИ о саммите России и США

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию газеты Financial Times о предварительной договоренности провести саммит Россия-США не в Австрии, а в другой стране, более удобной с точки зрения логистики.

"Нет, не мог бы", — сказал Песков в ответ на вопрос, мог бы он прокомментировать информацию издания и пояснить, о какой стране идет речь и может ли это быть Франция.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного источника в РФ сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится после визита американского президента в Великобританию 13 июля. По данным издания, "стороны достигли предварительного соглашения по поводу того, что логистически (для встречи) будет более удобна другая принимающая страна", не Австрия.