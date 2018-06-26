Россия призывает бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МИД России призывает международные структуры оказать воздействие на Таллин, чтобы положить конец пропаганде неофашизма в Эстонии, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Обращает на себя внимание особый цинизм устроителей этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с "коричневой чумой" такую вызывающую акцию не назовешь", — сказано в комментарии.
"Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии", — заявляет МИД РФ.