В Японии скончались двое пострадавших при нападении на полицейский участок

ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Двое пострадавших при внезапном нападении мужчины на полицейский участок в Японии скончались, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в городе Тояма в 300 километрах северо-западнее Токио. Нападавший ударил ножом полицейского и отнял у него пистолет. После этого он выбежал на улицу и выстрелил в охранника близлежащей школы и прохожего.

"Сегодня днем после 14.00 (08.00 мск) в городе Тояма у полицейского был отнят пистолет, охранник и полицейский были ранены, и поступают сообщения, подтверждающие, что два человека погибли", — заявил Суга.

По его словам, подозреваемый был задержан, но обстоятельства преступления пока не выяснены.

Как сообщило агентство Киодо, нападавший также был ранен, когда в него выстрелил другой полицейский.