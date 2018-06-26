Глава политического кабинета премьера Польши не верит в объективность ЕС

ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский совершенно не верит в объективность Евросоюза в отношении Польши.

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Во вторник в Люксембурге соберутся министры по делам Европы из Европейского союза. Там состоятся официальные слушания по вопросу верховенства права в Польше. Варшава и Брюссель имеют разногласия по конституционной реформе в Польше, которая, по мнению органов ЕС, нарушает верховенство права.

Во вторник в эфире Польского радио Суский оценил слушанья в Люксембурге как "очередную сцену фестиваля, направленного против Польши".

Он настаивает на том, что действия польских властей "полностью соответствуют конституции", и европейские договоры "не регулируют вопросы, касающиеся внутренних дел". "Поэтому Евросоюз, на мой взгляд, превышает свои полномочия вмешиваться во внутренние дела Польши", — добавил он.

Глава политического кабинета премьера уверен, что аргументы Польши не будут услышаны. "Мы будем, конечно, давать отчет, потому что никакого нарушения законности нет. В то же время, будут ли услышаны наши аргументы? Наверное, нет, потому что там нет желания слушать аргументы", — сказал он.

По его словам, ЕС "не занимается неудобными темами, в частности, миграцией или ситуацией в зоне евро". "Выгодная тема (вопрос о верховенстве закона в Польше), это такие игры, что, якобы, здесь творятся ужасные вещи, хуже, чем в Алеппо", – сказал он.

При этом он "абсолютно не верит в объективность Европейского союза в отношении Польши".

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Позже в докладе специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяна было указано, что судебная реформа Польши ограничивает независимость судов.