В Вильнюсе нашли украденные документы к национальным реликвиям

ВИЛЬНЮС, 26 июн — РИА Новости. Инспекторы вильнюсской полиции вечером в понедельник после прибытия по вызову из-за драки обнаружили у одного из ее участников украденную ранее капсулу с документами к национальным реликвиям, сообщила во вторник пресс-служба комиссариата полиции столицы Литвы.

В понедельник утром с Лукишской площади в столице Литвы была украдена одна капсула с документами к национальным реликвиям. Всего под специальным люком, прикрывающим капсулы, находилось четыре капсулы — две с реликвиями, две с документами, собранными со всей Литвы. По словам представителя организации борьбы за свободу Йонаса Бурокаса, реликвии были собраны из мест, где прошла Грюнвальдская битва, битва при Сауле и битва при Кирхгольме, а также реликвии с Горы крестов и основных мест гибели литовских партизан.

"В понедельник в 17.23 (время совпадает с мск) инспекторы полиции прибыли по вызову на улицу Жиге из-за драки, где на месте у одного из участников конфликта (1996 года рождения) была обнаружена капсула памяти", — говорится в сообщении.

Полиция добавляет, что подозреваемый был доставлен в комиссариат полиции.

В Вильнюсе на Лукишской площади на месте, где хранятся капсулы памяти в конце этого года должен быть создан мемориал, работы по оборудованию мемориала еще не начаты.