Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (299)

ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили 15 мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 159 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.