В Индонезии четырех человек подозревают в причастности к крушению парома

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полиция Индонезии установила четырех подозреваемых в причастности к крушению парома на озере Тоба, в результате которого пропали без вести почти 200 человек, сообщает газета Jakarta Post.

Как заявил глава полиции провинции Северная Суматра Паулюс Ватерпау, следователи обнаружили доказательства, указывающие на причастность к инциденту четырех человек, включая капитана судна.

"Подозреваемые участвовали в отправке судна для собственной выгоды. Они допустили, чтобы число пассажиров превысило максимально допустимое — 45 человек, как указано в погрузочном ордере", — заявил он, выступая перед журналистами. По его словам, им предъявлены обвинения. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1,5 миллиарда индонезийских рупий (более 100 тысяч долларов США), добавил он.

Крушение парома произошло в прошлый понедельник на озере Тоба в провинции Северная Суматра. По последним данным, 192 человека числятся пропавшими без вести, три человека погибли, 18 были спасены. Причина крушения на данный момент не установлена. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, российских граждан на борту парома не было.