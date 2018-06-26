Трамп усомнился в законности заявлений сенатора о расследовании Мюллера

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что высказывания сенатора Марка Уорнера, касающиеся работы спецпрокурора Роберта Мюллера, являются незаконными.

"Почему сенатор Марк Уорнер, возможно, в почти пьяном состоянии, утверждает, что у него есть информация, о которой знает только он и Боб Мюллер, лидер 13 сердитых демократов, продвигающих охоту на ведьм? Разве это не является незаконным? Кто-то расследует этот инцидент?" — написал Трамп в Twitter

Накануне издание Politico сообщило о том, что Уорнер в пятницу вечером провел званый ужин для более чем 100 гостей в своем доме на острове Мартас-Винъярд.

"Если вы нальете мне еще один бокал вина, я расскажу вам кое-что, о чем знаю только я и Боб Мюллер. Если вы думаете, что раньше видели дикие вещи, пристегнитесь. Впереди нас ждет пара сумасшедших месяцев", — пошутил Уорнер, выступая перед гостями.

В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Уорнер занимает должность заместителя председателя сенатского комитета по разведке.