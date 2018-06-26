Помпео оценил риторику КНДР в адрес США в годовщину начала Корейской войны

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отметил изменение риторики КНДР в адрес Америки в годовщину начала войны между Северной и Южной Кореей 1950-1953 годов.

"Мы ценим изменение в антиамериканской риторике со стороны КНДР в годовщину начала Корейской войны. Движемся в правильном направлении!" — написал он во вторник в своем Twitter

В материалах центральной северокорейской газеты "Нодон синмун" в понедельник по случаю годовщины войны 25 июня не прослеживается былой антиамериканской или антисеульской риторики, хотя "победа" над внутренними и внешними врагами и "слава" руководству КНДР по-прежнему упоминаются на первом месте.

КНДР и Южная Корея отметили годовщину начала Корейской войны проведением рабочих переговоров о восстановлении линий телефонной связи между военными двух сторон. По данным южнокорейских СМИ, это была первая за последние семь лет встреча высокопоставленных офицеров на уровне полковников между двумя частями Корейского полуострова.

Речь на переговорах идет о восстановлении двух линий связи — на западном и восточном участках буферной зоны между КНДР и Республикой Корея — для предотвращения инцидентов и урегулирования возникающих вопросов. Линии связи обеспечат общение военных по телефону и факсу.

Две линии связи были установлены изначально в 2002 и 2003 годах. В 2016 году коммуникации на западном участке были прерваны с закрытием южнокорейского технопарка в городе Кэсон в КНДР, но телефонная линия была восстановлена там в январе этого года перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане, чтобы северокорейские спортсмены смогли принять в ней участие. Линия на восточном участке была прервана в 2011 году и до сих пор не работает.