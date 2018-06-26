В Британии парламент выступил за повышение оборонных расходов

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские парламентарии рекомендуют правительству страны увеличить долю оборонных расходов до 3% ВВП, говорится в докладе, подготовленном оборонным комитетом палаты общин.
"Мы подсчитали, что с учетом покрытия существующих "черных дыр" в плане переоснащения и в других сферах расходы Британии на оборону должны вырасти до 2,5% ВВП. Более того, чтобы существенно улучшить потенциал и возможности вооруженных сил, оборонные расходы должны быть повышены до уровня, близкого к 3% ВВП. Соответственно, комитет по обороне рекомендует установить нашей будущей целью уровень расходов на оборону в 3% ВВП, так как это было в 1995-1996 годах", — говорится в полученных РИА Новости фрагментах из доклада.
Парламентарии отмечают, что только в случае роста госрасходов на оборону Британия "сможет сохранить влияние в отношениях с НАТО и Вашингтоном". При этом авторы доклада отмечают необходимость наращивания потенциала в противолодочной сфере и повышения общей боеготовности национальных сил.
Парламентарии считают, что поддержка НАТО укрепит и двустороннее оборонное сотрудничества Лондона и Вашингтона.