В Британии парламент выступил за повышение оборонных расходов

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские парламентарии рекомендуют правительству страны увеличить долю оборонных расходов до 3% ВВП, говорится в докладе, подготовленном оборонным комитетом палаты общин.

В настоящее время доля оборонных расходов Британии находится на уровне 2% ВВП, как того требует членство страны в НАТО. Представители правительства не раз заявляли, что готовы повысить уровень расходов на оборону, объясняя это угрозами от России и намерением поддержать обороноспособность НАТО.

"Мы подсчитали, что с учетом покрытия существующих "черных дыр" в плане переоснащения и в других сферах расходы Британии на оборону должны вырасти до 2,5% ВВП. Более того, чтобы существенно улучшить потенциал и возможности вооруженных сил, оборонные расходы должны быть повышены до уровня, близкого к 3% ВВП. Соответственно, комитет по обороне рекомендует установить нашей будущей целью уровень расходов на оборону в 3% ВВП, так как это было в 1995-1996 годах", — говорится в полученных РИА Новости фрагментах из доклада.

Документ был подготовлен парламентариями к июльскому саммиту НАТО и составлен в рамках уже данных ранее премьер-министром Терезой Мэй обещаний усилить роль Британии в альянсе. Сейчас доля средств, выделяемых Лондоном на военные расходы, вторая по величине в мире после США и первая среди стран Европы. Одним из условий членства в НАТО является поддержание оборонных расходов на уровне в 2% ВВП, чему следуют только восемь из 29 членов альянса.

Парламентарии отмечают, что только в случае роста госрасходов на оборону Британия "сможет сохранить влияние в отношениях с НАТО и Вашингтоном". При этом авторы доклада отмечают необходимость наращивания потенциала в противолодочной сфере и повышения общей боеготовности национальных сил.

"Задачи НАТО диверсифицированы, их спектр расширяется. В настоящее время они включают необходимость обороны территории Европы, защиту линий морских коммуникаций, а также стабилизацию в зонах с террористическим риском рядом с европейской территорией… Британия должна, к примеру, заполнить пробелы в работе НАТО и нехватку кадров там, где могут быть полезны британские специалисты", — говорится в докладе.

Парламентарии считают, что поддержка НАТО укрепит и двустороннее оборонное сотрудничества Лондона и Вашингтона.