В Николаеве предложили переименовать Московскую улицу в Кальянную

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На сайте Николаевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать Московскую улицу в Кальянную, сообщает канал NewsOne.

Инициатором выступил Николай Дмитриев, который ранее работал в отделе по вопросам молодежи и туризма Николаевской областной государственной администрации.

"С каждым днем в городе открывается все больше и больше разнообразных заведений, особую нишу среди них занимают именно кальянные. Многие уже плохо представляют отдых без кальяна. Учитывая количество открытых заведений, в которых можно покурить кальян по ул. Московской, а их на данный момент уже больше 10, предлагаю идти в ногу со временем и показать всем прогрессивность нашего города. Так же зная, что происходит на востоке нашей страны, помня ситуацию с Крымом, считаю ужасным, что в нашем городе до сих пор есть улица Московская!" — написал Дмитриев.

Автор также надеется, что жители города поддержат его идею.

"Уверен, большинство людей любят покурить хороший кальян в приятной обстановке с друзьями, любимыми, под хорошую музыку и с настольными играми. Надеюсь на вашу поддержку в переименовании ул. Московской в ул. Кальянную", — написал он.

Петиция зарегистрирована в понедельник, 25 июня. По состоянию на эту дату, ее подписали 20 человек из 1000 необходимых.