В Николаеве предложили переименовать Московскую улицу в Кальянную

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На сайте Николаевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать Московскую улицу в Кальянную, сообщает канал NewsOne.
Инициатором выступил Николай Дмитриев, который ранее работал в отделе по вопросам молодежи и туризма Николаевской областной государственной администрации.
Автор также надеется, что жители города поддержат его идею.
"Уверен, большинство людей любят покурить хороший кальян в приятной обстановке с друзьями, любимыми, под хорошую музыку и с настольными играми. Надеюсь на вашу поддержку в переименовании ул. Московской в ул. Кальянную", — написал он.
Петиция зарегистрирована в понедельник, 25 июня. По состоянию на эту дату, ее подписали 20 человек из 1000 необходимых.