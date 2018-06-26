Додон прокомментировал продолжение миротворческой миссии в Приднестровье

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вопрос вывода миротворческого контингента из Приднестровья может быть рассмотрен только после политического урегулирования приднестровского конфликта.

Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в минувшую пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались. При этом в МИД РФ заявил, что принятие резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья может подорвать хрупкий прогресс урегулирования в регионе.

"Вопрос об изменении формата миротворческой миссии, а также уйдут или нет российские военные, которые охраняют там склады, связан только с политическим урегулированием. Это означает, что прежде всего мы должны садиться за стол переговоров — Левый берег и Правый берег", — сказал Додон в интервью газете "Известия".

Также он добавил, что сейчас наблюдается существенный прогресс в решении социально-экономических проблем. "Однако в данном вопросе очень важно политическое урегулирование. А для этого необходимо нормальное промолдавское большинство в правительстве и парламенте. Пока этого нет. Но надеемся, после парламентских выборов оно у нас будет", — отметил президент Молдавии.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.