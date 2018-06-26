Додон прокомментировал продолжение миротворческой миссии в Приднестровье

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вопрос вывода миротворческого контингента из Приднестровья может быть рассмотрен только после политического урегулирования приднестровского конфликта.
"Вопрос об изменении формата миротворческой миссии, а также уйдут или нет российские военные, которые охраняют там склады, связан только с политическим урегулированием. Это означает, что прежде всего мы должны садиться за стол переговоров — Левый берег и Правый берег", — сказал Додон в интервью газете "Известия".
На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.